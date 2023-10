Basket - Serie B femminile

La Nuova Virtus Cesena ha battuto Finale Emilia, fanalino di coda del campionato di basket di serie B femminile, 63-54 soffrendo forse più del dovuto ma conquistando la seconda vittoria sulle quattro gare fin qui disputate. Le ragazze di coach Chiadini partono forti con Andrenacci e Clementi, spinte da una difesa a zona che permette di recuperare palloni e correre in transizione trovando soluzioni tanto rapide quanto efficaci; Finale Emilia però risponde con Todisco e Pincella che mantengono a galla le ospiti impedendo alla Virtus di dilagare già nel primo quarto (21-12 al 10’). Nella ripresa cominciano le prime rotazioni per Cesena e qualcosa si inceppa nei meccanismi offensivi, tanto che Finale riesce a mettere la freccia (33-38 al 20’).

Nella ripresa Chiadini cambia registro difensivo e con le veterane in campo comincia a pressare le avversarie mettendo in difficoltà Finale che segnerà solamente 5 punti in tutto il periodo; in attacco intanto la Virtus ricomincia a far girare bene la palla, ritrovando il vantaggio (47-43 al 30’). Con l’ulteriore passare dei minuti, la difesa romagnola blinda l’area, tanto che Finale Emilia finisce col realizzare solo da dietro l’arco dei 6 metri e 75. Al contrario, le cesenati scelgono prevalentemente tiri ad alta percentuale, riuscendo così ad incrementare il vantaggio. Sono degni di menzione gli otto minuti finali di Bertozzi, che porta alla squadra punti, rimbalzi in attacco e solidità difensiva. Il punteggio finale si traduce così in un +9 che col tempo e col lavoro in palestra dovrà diventare più ampio, ma che nell’immediato regala due punti importanti per la classifica.

Tabellino: Nociaro 7, Clementi 14 (8 rimbalzi), Bianconi 4, Andrenacci 18 (+20 rimbalzi, 5 assist), Venanzi 2, Cedrini 2, Bertozzi 5, Guidi, Balducci ne, Giorgini 5, Semprini 6, Moretti ne.

E’ andata peggio invece alla squadra maschile della Cesena Basket 2005 in Divisione Regionale 1 e che al PalaIppo si è arresa allo scadere contro Riccione 75-77. La squadra di coach Marco Vandelli dopo tre gare è a due punti, frutto della vittoria col Gaetano Scirea di Bertinoro. Il prossimo impegno sarà la trasferta ad Argenta di sabato.

Luca Ravaglia