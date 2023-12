Basket, Serie B Femminile. La Warmgroup Cavezzo fa suo il derby con Sisters Piumazzo

B femminile, girone A: il derby di ritorno è della Wamgroup Cavezzo, che infligge la prima sconfitta stagionale alle Basketball Sisters Piumazzo. Termina 69-77 dopo un tempo supplementare. Partita che comincia meglio per Piumazzo, ma che vede le ospiti avanti 33-35 alla pausa. Nel secondo tempo, Cavezzo allunga sul +8, ma le Sisters recuperano forzando l’over-time; nei 5’ successivi la spuntano le giallo-nere.

Serie C unica, girone A: brutto stop interno per Modena Basket (Nasuti 24), battuta alle ’Ferraris’ 67-84 da CVD Casalecchio. Gli ospiti si schierano sin da subito a zona, ma Nasuti è abile nel batterla inizialmente. Dal secondo quarto in poi, però, la difesa bolognese funziona, con Mo.ba che fatica a trovare la via realizzativa. Dopo il 37-37 dell’intervallo, CVD prosegue nel chiudersi bene, con Modena nuovamente spenta in attacco; la difesa degli uomini di coach Coppeta non va meglio, e concede troppo facendo prendere il largo agli ospiti fino al definitivo +17 della sirena finale.

Divisione Regionale 1, girone A: perde nuovamente in casa la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 14, Cempini 11), che cede 73-77 ai Giardini Margherita Bologna. Sconfitta (seconda consecutiva) anche per la SPV Vignola (Cappelli 18, Torricelli 12), che perde sul campo della Veni Basket per 77-75. Dopo una partenza sprint da parte degli ospiti, Veni rientra prontamente grazie alla fisicità dei propri esterni. Nel secondo tempo l’equilibrio è padrone assoluto dell’incontro, ma la maggior precisione dalla lunetta premia la formazione di coach Castriota.

Davide Ceglia