Basket serie B Interregionale, a Pesaro finisce 68-66 mentre Pisaurum cede a Cagliari all’overtime 87-85. Delfino sprint, Bramante decolla con Fiumicino

BRAMANTE

68

FIUMICINO

66

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 26, Crescenzi 10, Ricci 3, Sgarzini 2, Ferri 2, Nicolini E., Centis 4, Sabbioni ne, Panzieri 6, Giampaoli 15. All. Nicolini M.

FIUMICINO: Grilli 10, Agbara 2, Fanti ne, Diedhiou, Martino 13, Lemmi 13, Staffieri 3, Avramov 5, Allodi 8, Babilodze 12. All. Bonora

Parziali: 19-14, 27-21, 8-10, 14-21. Progressivi: 19-14, 46-35, 54-45, 68-66. Usciti per 5 falli: Panzieri (Pesaro)

È stata una partita fisica e tirata, come tutte quelle di questa 2ª fase di Play-in Gold. Il Bramante è riuscito in una paio di situazioni ad allungare anche in doppia cifra, ma Fiumicino è riuscita sempre a ricucire il distacco tenendo aperta la gara fino all ultimo. Poi un canestro di Lucio Delfino ha regalato i due punti ai biancoblu. "Per noi è una vittoria fondamentale – dice il dirigente Matteo Longoni – per mantenere la testa della classifica e allungare dai romani, portandoci a +4 a 4 giornate dal termine di questa seconda fase".

In play In Silver, sconfitta all’overtime del Pisaurum in Sardegna contro Cagliari. La Baseart Pisaurum perde in Sardegna di due punti ( 87 a 85 ) dopo un tempo supplementare. Sempre a rincorrere per 3 quarti, sotto anche di 11, Pesaro non ha mai mollato. "Ma la grave colpa è non aver fatto fallo a 5 secondi dalla fine con tre punti di vantaggio", commenta coach Maurizio Surico. E quasi da metà campo gli isolani hanno pareggiato. "Peccato davvero - continua il tecnico verdearancio -, avevamo la vittoria in mano e l’ abbiamo buttata. Ingenuità pagata a caro prezzo, ma ancora una prestazione di grande carattere di questi ragazzi". Il team marchigiano torna quindi a mani vuote da questa lunga trasferta. Ma il carattere come sempre i pesaresi l’hanno tirato fuori.

b.t.