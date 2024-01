Basket, serie B. Toia e Zocca volano. La Sba torna al successo nella partita più delicata

La Amen Bc Servizi Arezzo non sbaglia, vince 61-44 lo scontro diretto contro Serravalle al PalaEstra e mantiene vive le proprie speranze di salvezza diretta, riducendo a due i punti di distacco da Spezia e Legnaia, entrambe sconfitte in questo turno. La partita parte al piccolo trotto (9-11 per gli ospiti a fine primo quarto). All’intervallo lungo, la Sba ci arriva in vantaggio di una lunghezza, pur senza migliorare granché le proprie percentuali al tiro. La differenza Arezzo la fa al rientro dagli spogliatoi, piazzando un parziale di 22-6 nel terzo quarto che si rivelerà decisivo. Per larghi tratti dell’ultimo quarto, infatti, è solo accademia, con la Sba che amministra il vantaggio e porta a casa due punti di importanza capitale. Trascinatore Toia con 12 punti e alcune giocate d’alta scuola. Bene anche Zocca con 11 punti.

Luca Amorosi