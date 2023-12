Basket serie C e Terza Divisione. Pfv e Versilia da urlo. Natale in cima all’albero

Passeranno il Natale in vetta il Sei Versilia Pfv e il Versilia nei rispettivi campionati. Merito di una prima parte di stagione da applausi, soprattutto per le viareggine che stanno dominando in lungo e in largo il campionato di serie C. Campionato che riprenderà il 5 gennaio con l’anticipo della 1ª giornata di ritorno. L’ultimo turno prima del giro di boa, in cui la Pfv ha osservato il turno di riposo, ha visto la vittoria sia di Prato che di Valdarno, che inseguono la capolista imbattuta da 2 e 4 lunghezze. Classifica: Sei Versilia Pfv 16, Prato 14, Valdarno 12, Porcari 10, Montecatini 6, Florence 6, Pisa 4, Castelfiorentino 4, Gea 0.

In Terza Divisione maschile, la 7ª giornata va agli archivi con un’altra affermazione del Versilia, al quarto successo consecutivo. I pietrasantini alle ’Tommasi’ hanno stravinto contro il fanalino di coda Pomarance: il 61-34 finale proietta il Versilia in vetta alla classifica. La capolista Vicarello è caduta sul campo dei Cacciatori e Ciclisti ed è stata agganciata proprio dal Versilia, con cui mantiene il vantaggio grazie allo scontro diretto. Classifica: Vicarello 10, Versilia 10, Calcinaia 98, Vicopisano 6, Fucecchio 6, Bellaria Cappuccini 6, Pisa 2, Cacciatori e Ciclisti 2, Pomarance 2.