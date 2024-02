"Bat Host trionfa al Premio Zombi Dei con una spettacolare corsa"

Al ’Cesare Meli’, Bat Host in 1.11.8 compie l’impresa vincendo il Premio Zombi Dei, al termine di una corsa spettacolare e valida tecnicamente. Il Premio Zombi Dei (montepremi euro 6.600), dedicato ai 5 anni ed oltre di categoria D ed E, vedeva la presenza di 10 indigeni che si davano battaglia sul percorso di un miglio. In partenza Caos, con Enrico Bellei, assumeva il comando ma per 400 metri doveva respingere in 27.1 l’insistente attacco di Athena Grif con Ruggero Colletti. L’alfiere della scuderia Trenta Quaranta proseguiva con un quarto in 29.3, avvicinato dall’intrepido Bat Host alla guida del brillante Antonio di Nardo. Caos transitava con un buon tempo al km ed era attaccato da Bat Host con due frazioni in 14.1 e 14.6, ma non cedeva di un centimetro.

In dirittura d’arrivo, Bat Host, rampollo del derby winner Pascià Lest, sprinta in 14.4 superando nel finale lo stoico Caos, ben sostenuto da Il Fenomeno. Bat Host si affermava in un eloquente 1.11.8 su Caos, Day of Glory, 1.12.3 con Edo Baldi e Carlitos Francis, 1.12.6. E’ stata la 15° vittoria per il volante sette anni Bat Host, pupillo di Stefano Ciappi ed allievo del Team Casillo, che al betting registra una quota vincente pari ad euro 3,23. Onore al sei anni Caos autore di una prestazione maiuscola, ma sfortunata.