“Batti il 5… mila”, foto e classifiche

Firenze, 24 marzo 2024 – Lo splendido campo di atletica Bruno Betti in via del Filarete a Firenze ha assistito a un'epica manifestazione di resistenza e velocità, un autentico trionfo di organizzazione e partecipazione: il "Batti il 5… Mila" ha conquistato il cuore degli amanti del podismo su strada che hanno voluto provare anche l'esperienza della corsa su pista.

Promosso con maestria dalla squadra podistica fiorentina Attraverso Running, il "Batti il 5… Mila" non è stato soltanto una competizione sui 5.000 metri, bensì un evento di respiro regionale, valido addirittura come campionato toscano UISP. Con ben 8 batterie, di cui due dedicate alle donne, più di 150 atleti che hanno dato vita a una sfida indimenticabile, calcando il terreno della pista con grinta e determinazione.

L'organizzazione impeccabile, il marchio distintivo di Attraverso Running, ha brillato in ogni dettaglio: dall'allestimento delle iscrizioni, alla distribuzione dei pettorali fino al ristoro, impeccabile e ricco di energia, che ha regalato agli atleti quel carburante necessario per superare ogni ostacolo e dare il meglio di sé. Ma non è tutto. La competizione è omologata anche Federazione FIDAL, che ha garantito la precisione assoluta dei cronometraggi, assicurando che ogni atleta venisse valorizzato nel proprio sforzo e nella propria performance. Servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un Sorriso, che cerca di catturare l'essenza di ogni singolo momento agevolando la ricerca delle foto con una speciale applicazione indicizzata per la ricerca dei pettorali. Il "Batti il 5… Mila" non è stato solo un evento sportivo, ma un'esperienza che ha unito la passione per la corsa con la solidarietà e il senso di comunità. Un esempio luminoso di come lo sport possa trasformare le nostre vite, regalandoci sorrisi e soddisfazioni, mentre insieme contribuiamo a rendere il mondo un posto migliore.