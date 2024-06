Bbc, Bologna da scalare. Soto e Paez, tocca a voi

Si chiude oggi alle 16.30 e alle 20.30 il trittico di gare tra Bbc Grosseto e Bologna. sarà ancora una volta lo stadio Jannella ad ospitare due grandi sfide con una squadra che nel passato ha significato tanto per i colori biancorossi. Oggi pomeriggio toccherà ad Erik Soto aprire le danze sulla collinetta nella gara riservata ai pitcher italiani: dopo la super prestazione contro il san Marino, dunque, l’italo cubano proverà a regalare al Bbc un altro successo. A sfidarlo sulla collinetta saranno Alex Bassani e Filippo Crepaldi, due dei migliori lanciatori italiani del campionato. In diamante oggi anche Freddy Noguera, l’utility che potrà essere schierato in seconda base oppure all’esterno. Stasera toccherà aprire le danze sulla collinetta allo spagnolo Erik Paez. Il pitcher deve riscattarsi dopo l’opaca prestazione contro il San Marino ma si troverà di fronte un lineup agguerrito e anche un avversario di tutto rispetto: in ballottaggio per il Bologna ci sono Leon e Robles, pitcher in grado di imbrigliare qualsiasi lineup. La formazione delle due gare non sarà molto diversa: Garcia si accomoderà dietro il piatto di casa base, Martini in prima, Vaglio (Noguera) in seconda, Herrera interbase e Barclena in terza. All’esterno Tomsjansen (al centro), Bruno (a sinistra), e Franceschelli (a destra). Dh sarà Piccini.