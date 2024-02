Beach soccer: ai mondiali di Dubai. L’Italia vola in semifinale. Ancora decisivi i viareggini

La Nazionale italiana di beach soccer (coi 6 viareggini Leandro Casapieri del Pisa, Andrea Carpita, Luca Bertacca, Gianmarco Genovali, Tommazo Fazzini e Alessandro Remedi del Viareggio) vola in semifinale dei Mondiali battendo 5-2 in rimonta Tahiti ai quarti. A Dubai gli azzurri vanno subito sotto 2-0 ma non finiscono al tappeto. Anzi. La traversa sul siluro di Bertacca suona la riscossa. Poi due magie di Marco Giordani (gran gol da lontanissimo che manda l’ItalBeach in svantaggio 2-1 al primo intervallo e poi rovesciata sul retropassaggio sbagliato di Taiarui che vale il 2-2) rimettono pari l’incontro. La Nazionale del c.t. Emiliano Del Duca ora ha spostato l’inerzia del match dalla sua parte ma si divora il 3-2 tre volte: prima con Bertacca, poi con Josep Jr Gentilin ed infine con capitan Zurlo che coglie il palo. Nel terzo tempo un doppio miracolo di Casapieri tiene pari l’incontro. Poi è solo Italia: il 3-2 lo fa Bertacca che resiste alla carica dell’avversario dopo sponda di Remedi; il 4-2 è una super bicicletta di Josep; il definitivo 5-2 lo pianta Remedi che fulmina il portiere taithiano girandosi sul destro in un fazzoletto dopo aver ricevuto direttamente dal rinvio con le mani di Casapieri. Domani la semifinale mondiale alle 16.30 contro la Bielorussia. Il sogno azzurro continua.