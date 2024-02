Beach soccer. Aperte le iscrizioni per il campionato

Si organizza il primo campionato regionale di B di beach soccer, è un’iniziativa del Comitato regionale Marche di concerto con il Dipartimento beach soccer. Il torneo si disputerà all’iscrizione di almeno quattro squadre e la vincente parteciperà alla fase nazionale confrontandosi con le vincenti degli altri Comitati regionali per l’ammissione alla poule promozione serie "A". La località e le date di svolgimento del torneo saranno definiti a seconda delle iscrizioni, l’inizio dell’attività è fissata per il 9 giugno. La partecipazione a questo torneo è gratuita per le società. Il tesseramento dei calciatori sarà effettuato tramite tessere per l’attività ricreativa ed amatoriale dal costo di 6 euro ciascuna. Potranno essere tesserati giocatori di età non inferiore ai 15 anni. Per i calciatori già tesserati con società della Lnd è necessario il nulla osta concesso dal club di appartenenza. I club che desiderano partecipare al campionato dovranno far pervenire una prima mail di adesione indirizzandola r.giantomassi@lnd.it entro il 14 aprile.