Beach soccer. Calendario Coppa Italia. La VBS parte col Sicilia

Sarà il Sicilia il primo avversario della Farmaè Viareggio nella Coppa Italia di beach soccer in programma a Messina da giovedì 27 a domenica 30 giugno. La sfida si disputerà nella giornata di apertura della competizione (alle 18.30). In caso di successo, la formazione guidata da Francesco Corosiniti ai quarti (previsti per venerdì 28 giugno, sempre alle 18.30) affronterà la vincente di Friuli Venezia Giulia-Icierre Lamezia. Nell’eventuale semifinale di sabato 29, i bianconeri troverebbero una tra Pisa, Catania FC, Seatram Chiavari, Naxos e Brancaleone. La finale sarà poi domenica 30 giugno.

Intanto lo scorso weekend i nazionali azzurri della VBS sono stati gli ospiti speciali alla Beach Arena di Tirrenia in occasione delle partite della Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. I giocatori si sono esibiti in acrobazie, rovesciate e palleggi, regalando spettacolo al pubblico. Terminata la sfida d’esibizione, i ragazzi e le ragazze delle tre squadre invitate a Tirrenia per il fair play dimostrato durante la stagione della DCPS (Totti Special Soccer school, Hellas Verona e Insuperabili Women, l’unica squadra della DCPS in tutta Italia con sole giocatrici) si sono cimentati nel battere i calci di rigore ai portieri azzurri fra cui il viareggino Andrea Carpita. "Quando vedo i sorrisi di questi ragazzi mi si riempie il cuore – ha evidenziato Tommaso Fazzini della VBS – ricorderò per sempre una giornata del genere".