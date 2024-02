Beach soccer: comincia oggi il mondiale a Dubai. Scatta l’avventura azzurra per sei viareggini Inizia oggi a Dubai il Mondiale di beach soccer 2024. La Nazionale italiana, con 5 giocatori del Viareggio Beach Soccer e il portiere Leandro Casapieri del Pisa Beach Soccer, si prepara per la competizione. Le partite saranno trasmesse in diretta su RaiSport o RaiPlay. Brasile, Russia e Portogallo partono come favoriti. L'Italia ha ottenuto buoni risultati in passato, con due secondi posti al Mondiale e tre vittorie agli Europei.