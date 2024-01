Beach Soccer. I Mondiali a Dubai sono imminenti. E il c.t. Del Duca porta i 6 viareggini

Saranno 6 i viareggini all’imminente Mondiale di beach soccer a Dubai. Sono infatti uscite le convocazioni del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio su sabbia Emiliano Del Duca e non ci sono novità: ci sono tutti i 5 viareggini campioni d’Italia in carica della Farmaè Viareggio (Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Alessandro Remedi ed il portiere Andrea Carpita) e c’è anche il portiere torrelaghese del Pisa Beach Soccer Leandro Casapieri, per altro appena nominato fra i tre finalisti per il premio di miglior portiere al mondo per la stagione 2023 che l’ha visto vincere insieme ai suoi 5 compagni della VBS gli Europei con la Nazionale (anche in quel caso si è aggiudicato il riconoscimento di miglior portiere) e giungere in finale di Euro Winners Cup e Coppa Italia con il Pisa Beach Soccer, con cui ha inoltre vinto la Supercoppa Italiana.

Il raduno azzurro è in programma a Muscat (in Oman) da questo lunedì 29 gennaio fino a sabato 3 febbraio. Lì gli azzurri disputeranno tre amichevoli (il 31 gennaio contro l’Arabia Saudita, il 2 e 3 febbraio contro la Nazionale di casa). Al termine del raduno, il ct Del Duca farà un’ulteriore scrematura tra i 16 attualmente selezionati e sceglierà i 12 giocatori che domenica 4 febbraio partiranno alla volta di Dubai, dove dal 15 al 25 febbraio si svolgeranno i Mondiali. Questi i 16 chiamati: portieri Andrea Carpita, Leandro Casapieri, Sebastiano Paterniti; difensori Luca Bertacca, Josep Gentilin, Alessandro Miceli, Amir Shalabi; esterni Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Marco Giordani, Alessandro Remedi, Samuele Sassari; attaccanti Marcello Percia Montani, Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo. Questi i gironi del Mondiale: gruppo A Emirati Arabi, Egitto, Usa, Italia; gruppo B Spagna, Iran, Tahiti, Argentina; gruppo C Senegal, Bielorussia, Colombia, Giappone; gruppo D Brasile, Oman, Portogallo, Messico. L’Italia affronterà giovedì 15 febbraio gli Stati Uniti alle 12.30, sabato 17 l’Egitto alle 12.30 e lunedì 19 gli Emirati Arabi alle 16.30.