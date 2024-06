Beach soccer. La Vbs under 20 punta a un’altra stagione d’oro. Ieri è arrivata la prima vittoria

La formazione Under 20 del Viareggio ha iniziato ieri la stagione con l’intento di prolungare la sua egemonia (tre scudetti e una Coppa Italia di categoria messi in bacheca dal 2021 ad oggi). La società ha affidato la panchina a Marco Pacini, per un decennio giocatore e lo scorso anno vice di Corosiniti in prima squadra, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di giovani “costruiti” in casa. Lo affianca in questa esperienza Lelio Biancalana. Da ieri fino a sabato la VBS Under 20 è di scena al Beach Stadium “Matteo Valenti” al Bagno Flora con le 4 gare del girone eliminatorio del campionato (tutte con inizio alle 18.30) con l’intento di piazzarsi tra le prime due per accedere alla Final Four di Genova (del 9 e 10 agosto). Mentre domenica alle 18 sarà opposta al Cagliari nel match che mette in palio la Supercoppa Italiana di categoria, cercando di vincere il trofeo dopo che domenica scorsa la prima squadra l’ha perso cadendo 5-2 col Catania. L’Under 20 poi dal 5 al 7 luglio sarà a Paestum (Salerno) in Coppa Italia. Questa la rosa a disposizione di Pacini: portieri Tommaso Sargentini, Matteo Moretti, Alessandro Morbini e William Diridoni; giocatori Gregorio Del Mancino, Marco Santucci, Tommaso Ricci, Gian Marco Tomei, Matteo Barsottelli, Samuele Lombardi, Tommaso Remedi, Matteo Santini (da quest’anno capitano), Tommaso Belluomini, Nicolò Bastillo, Cristian Minichino, Luigi Fantinato (vice-capitano).

Ieri la VBS U20 ha battuto l’Ecosistem Lamezia 6-4 coi gol di Matteo Santini, Belluomini (una doppietta ciascuno), Santucci e Tommaso Remedi