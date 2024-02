Beach soccer. Metà Italia ai Mondiali è viareggina. Del Duca conferma i 6 “nostri“ eroi

Sei viareggini sono al Mondiale! È tutto vero: metà esatta della Nazionale italiana che prenderà parte agli imminenti Mondiali di beach soccer a Dubai è viareggina, con i portieri Leandro Casapieri (torrelaghese del Pisa Beach Soccer) e Andrea Carpita (del Viareggio Beach Soccer) e i giocatori di movimento della VBS Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali e Alessandro Remedi che son stati confermati nei 12 che il commissario tecnico Emiliano Del Duca ha scelto dei 16 che aveva portato con sé in ritiro in Oman.

Il Mondiale 2024 di beach soccer si svolgerà a Dubai a partire dal prossimo giovedì 15 febbraio, fino al gran finale previsto per domenica 25 febbraio. L’Italia ci arriva da campione d’Europa in carica e vuole continuare a stupire. Del gruppo dei sei viareggini soltanto Carpita ha già disputato un Mondiale (nel 2019 arrivando sino alla finale poi persa 6-4 contro il Portogallo) mentre per gli altri cinque ragazzi sarà una prima volta assoluta. "Ci abbiamo sperato, ci abbiamo creduto... e ora che è tutto vero non possiamo esserne più contenti ed orgogliosi" gridano in coro dall’altra parte del globo.

Nelle amichevoli dei giorni scorsi in Oman, dove gli azzurri si sono preparati prima della partenza per Dubai, sono arrivate una vittoria ed una sconfitta: Genovali (con una doppietta) e Bertacca sono andati a segno nella sconfitta dell’ItalBeach per 5-4 contro l’Oman nella seconda amichevole pre-Mondiale disputata a Muscat in cui Carpita ha indossato la fascia da capitano; in precedenza sempre a Muscat in Oman nel primo test-match pre-Mondiale la nostra Nazionale aveva superato 5-3 l’Arabia Saudita con tre gol targati Farmaè Viareggio Beach Soccer (doppietta di Remedi e sigillo di Bertacca). Del gruppo dei 12 azzurri solo in 3 hanno già fatto il Mondiale: Carpita appunto e poi Josep Jr e Zurlo (che è alla sua terza rassegna iridata). Nel 2019 il capocannoniere fu Gabriele Gori, con i suoi 16 gol.