BEACH SOCCER. Rombi promosso tra i grandi

Un altro prodotto della cantera della Farmaè Viareggio approda in prima squadra, legittimando ancora una volta una politica societaria basata sulla formazione e la valorizzazione dei propri giovani. Per Lorenzo Rombi il passaggio tra i grandi era di fatto obbligato, non solo per il sopraggiunto limite di età, ma anche e soprattutto per un livello talmente alto da fargli vincere nel 2023 il premio di miglior giocatore del campionato di categoria, coronato con la conquista dello scudetto come quello precedente.

Per Rombi, difensore classe 2002, il 2023 è stato un anno da incorniciare: oltre al tricolore, ha infatti alzato anche una Coppa Italia, mentre a ottobre è stato convocato in Nazionale, con cui ha disputato 3 test amichevoli.