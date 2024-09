Beach Tennis. Ferraresi protagonisti ai mondiali

Quattro giovanissimi ferraresi hanno compiuto l’impresa: svettare nel campionato mondiale di Beach Tennis, disputato a Cesenatico, facendo incetta di medaglie: oro, argento e bronzo.

Il sedicenne ferrarese Nicola De Siena è infatti arrivato 1° classificato nella categoria Under16, ed è al terzo titolo mondiale per questa categoria.

Lorenzo Boldrini, sempre ferrarese di 14 anni, si è classificato 2° nella categoria Under 14. Numero due al mondo nel doppio maschile Under14 di beach tennis, è già campione italiano indoor nel 2022 per la categoria Under12. Per Pietro Mattanini ed Edoardo Bertoncelli è stata medaglia di bronzo per la categoria doppio Under12.

"Le congratulazioni dell’Amministrazione comunale vanno a questi quattro giovanissimi ferraresi, che con il loro impegno e la loro caparbietà, hanno ottenuto il podio nelle rispettive categorie ai campionati mondiali di beach tennis. Lo sport aiuta a crescere e ad accettare le sfide, loro ci sono riusciti al massimo e i loro risultati sono motivo d’orgoglio per tutta la città", si complimenta l’assessore allo Sport Francesco Carità.