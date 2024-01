Beach tennis. Frena l’Over Forever e risale l’Enterprise

Si è disputata la 9ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Rallenta la marcia in vetta di Over Forever, vittoriosa di corto muso sugli Smashers. Ne approfittato l’Enterprise, ora a -7. I risultati: Over Forever-Smashers 3-2, Over the Top-Mem & Co 2-3, Bagno Andreucci-Bagno Vela 2-3, H2O-Enterprise 0-5; riposava l’Idraulica Cucchi, che intano ha recuperato e vinto 3-2 il match con Mem & Co; altro recupero H2O-Bagno Andre-ucci 0-5. Classifica: Over Forever 94, Enterprise 87, Over the Top 74, Smashers 70*, Bagno Vela 65, Bagno Andreucci 62, Mem & Co 31, Idraulica Cucchi 26*, H2O 1** (* gare in meno).