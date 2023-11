Beach tennis, il campione Giovannini premiato dal Coni

Consegnate presso l’Aula Magna dell’Accademia Militare di Modena, sono state consegnate una novantina (tra i 176 aventi diritto) di medaglie al valore atletico del Coni per l’anno 2021 agli atleti che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei, mondiali e olimpiadi. Tra i premiati anche il campione del mondo di beach tennis Tommaso Giovannini (Ravenna). Sono state 32 le medaglie d’argento e ben 65 quelle di bronzo, tra cui anche la nuotatrice Costanza Cocconcelli in partenza per gli europei in Romania e la bowler Sofia Salinas in partenza per i mondiali in Colombia.