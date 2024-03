Beach tennis indoor. Over Forever, vinto il big match

Si è disputata la 16ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Blinda la vetta Over Forever che, nel big match, ha superato di misura Enterprise. Salgono al secondo posto gli Smashers, che hanno strapazzato Over the Top.

I risultati: Mem & Co-Idraulica Cucchi 3-2, Smashers-Over the Top 4-1, H2O-Bagno Andreucci 0-5, Enterprise-Over Forever 2-3; ha riposato il Bagno Vela.

La classifica: Over Forever 167; Smashers 148*; Enterprise 147; Over the Top 118*; Bagno Vela 117; Bagno Andreucci 102; Idraulica Cucchi 62; Mem & Co 52; H2O 2**.

Ogni * una gara in meno.