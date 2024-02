BEACH TENNIS UISP. Colpo Mem & Co, stesa l’Enterprise

Si è disputata l’11ª giornata del torneo provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Spicca il tonfo della capolista Enterprise, piegata di corto muso da Mem & Co penultima della classe, e ora tallonata da Over Forever che, steso il Bagno Andreucci, insegue a 3 punti con una gara in meno. Sul velluto Over the Top contro il fanalino H20.

Risultati: Enterprise-Mem & Co 2-3, Over the Top-H2O 5-0, Idraulica Cucchi-Bagno Vela 1-4, Bagno Andreucci-Over Forever 1-4; rip. Smashers; rec. H20-Idraulica Cucchi 0-5.

Classifica: Enterprise 109; Over Forever 106*; Bagno Vela 91; Over the Top 89*; Smashers 82**; Bagno Andreucci 67; Idraulica Cucchi 48; Mem & Co 37; H2O 1** (* gare da recuperare).

m. lo.