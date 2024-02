BEACH TENNIS UiSP. Colpo Smashers. Over Forever primo

Si è disputata la 12ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Cambio della guardia in vetta alla classifica: l’Enterprise s’inchina agli Smashers e cede lo scettro del comando all’Over Forever (+4 e una gara in meno), che a sua volta si sbarazza tutto sommato agevolmente del Mem & Co. Consolida la terza posizione il Bagno Vela, che maramaldeggia contro il fanalino di coda H2O.

Risultati: Enterprise- Smashers 2-3, Mem & Co-Over Forever 1-4, Bagno Vela-H2O 5-0, Idraulica Cucchi-Bagno Andreucci 2-3; ha riposato Over the Top.

Classifica: Over Forever 119*; Enterprise 115; Bagno Vela 105; Smashers 91**; Over the Top 89**; Bagno Andreucci 76; Idraulica Cucchi 54; Mem & Co 39; H2O 2 (* gare in meno).

m. lo.