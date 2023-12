Beach tennis Uisp-Lab 84 Cup Heroe’s. Risale il Bagno Andreucci. Si ritira il team Romagna Uno

Disputata una sola gara della 6ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab 84 Cup Heroe’s. Battuta d’arresto per Over the Top, sconfitta 4-1 dal Bagno Andreucci. Da segnalare il ritiro del team Romagna Uno, con con seguente annullamento del match con l’Over Forever; rinviate Bagno Vela-Enterprise, Smashers-Mem & Co., H2O-Idraulica Cucchi. La classifica: Over Forever 57*; Enterprise 53**; Bagno Vela 48*; Over the Top 47*; Bagno Andreucci 40; Smashers 36***; Idraulica Cucchi 16*; Mem & Co. 2**, H2O 1*** (* ogni asterisco una gara in meno).