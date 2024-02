BEACH TENNIS UISP-LAB84. Botta e risposta tra Over Forever ed Enterprise ai vertici della classifica

Si è disputata la 13ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Tutto invariato ai piani alti: vincono facile la capolista Over Forever e l’immediata inseguitrice Enterprise, rispettivamente contro il fanalino di coda H2O e l’Idraulica Cucchi. Cade il Bagno Vela, superato di misura (e ora braccato) da Over the Top. Risultati: Over the Top-Bagno Vela 3-2, Over Forever-H2O 5-0, Idraulica Cucchi-Enterprise 0-5, Bagno Andreucci-Smashers 0-5 (ha riposato Mem & Co). Classifica: Over Forever 134*; Enterprise 130; Bagno Vela 110; Smashers 106**; Over the Top 99**; Bagno Andreucci 76; Idraulica Cucchi 54; Mem & Co 39*; H2O 2** (* gare in meno).

m. lo.