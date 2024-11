Bella prova casalinga. Cp, una ripresa da grande

Il Cp Grosseto risolve nella ripresa il duello con il Sandrigo (6-3 il finale). Cairo nella prima frazione con un gol rocambolesco sigla il vantaggio grossetano. Al 5’ il Sandrigo pareggia: Fongaro provoca un fallo da rigore e viene espulso per due minuti. Al suo posto entra Irace, che non riesce a fermare il penalty battuto da Cocco. Al 17’ la Telea si porta inaspettatamente in vantaggio con Brendolin, abile a girare intorno alla porta e battere Fongaro con una conclusione a fil di palo. Mariotti gioca la carta Saavedra, con una maschera protettiva. La spinta del capitano si fa sentire e da un suo servizio parte il pareggio firmato da Stefano Paghi con un tiro rimpallato dalla destra. La prima occasione della ripresa capita al Sandrigo che al 4’ colpisce un palo a Fongaro battuto. Un’improvvisa fiammata di Moyano, che buca la difesa con un tiro da lontano, permette al 12’ ai veneti di tornare in vantaggio, ma ai Pattinatori bastano 24 secondi per rimettere in parità il match con un gran tiro di Barragan. Pochi secondi dopo Cabiddu piega la stecca a Català con un violento tiro dalla distanza e regala al Grosseto il gol del 4-3. Al 20’ Saavedra si fa parare una punizione, ma subito dopo batte Català con una rete in acrobazia che ha chiuso la sfida. Da una bella combinazione da Saavedra e De Oro nasce anche il sesto gol, firmato da "Tonchi".