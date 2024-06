Benny Cup La solidarietà scende in campo

L’appuntamento con l’edizione 2024 della Modena Benny Cup è arrivato: per tutta la giornata odierna, sul campo in sintetico Giuseppe Ferrari della polisportiva Don Monari in via Milano, ben sedici squadre saranno protagoniste del torneo riservato alla categoria Primi calci 2016, che scendono in campo 5 contro 5. Si comincia alle 10: la manifestazione, dedicata all’indimenticabile figura di coach Lorenzo Benincasa, è organizzata dal figlio Federico, che ha scelto per questo 2024 – un anno dopo avere riportato in vita la Benny Cup dopo lo stop a causa della pandemia – di… riportare tutto a casa, nel senso che il torneo si svolgerà laddove papà Lorenzo aveva iniziato tutto, diversi anni fa. "È la Benny Cup della circolarità – spiega Federico Benincasa – dove storia, tradizioni, sport e solidarietà rappresentano il volto e l’impronta che la Benny Cup vuole trasmettere e vivere con la comunità intera". L’evento, a carattere benefico, come sempre sarà a fianco della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale sarà devoluto il ricavato e che sarà presente con un suo stand, così come anche la Protezione Civile, nella quale per anni Lorenzo Benincasa ha prestato servizio volontario. Proprio il volontariato e la solidarietà rappresentano la cifra della Benny Cup: "Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti gli addetti ai lavori che hanno fatto della Benny Cup prima di tutto un simbolo di unione, impegno e socialità. Dalle collaborazioni, che per me sono prima di tutto relazioni, a tutti i volontari che in questi anni hanno dedicato tempo ed energia nella riuscita delle diverse idee e trasformazioni che ho voluto portare in campo, alla Don Monari, ai volti che hanno partecipato alla rubrica ’Players’ che ho ideato sui canali social e anche a tutti coloro che hanno contribuito a far parlare della manifestazione. Grazie, perché il fine è la raccolta fondi per la lotta ai tumori, e non smetterò mai di ripeterlo". Il torneo, che vedrà anche la presenza del Sassuolo e di alcune società di fuori provincia, oltre alle realtà più note e storiche del territorio, premierà quest’anno anche un allenatore, con il premio Benny Coach, che verrà assegnato al mister che durante l’evento, con il suo gruppo, si rivelerà il migliore educatore a tutto tondo. "Ciò che mio papà ha iniziato a portare in campo, tanti anni fa, proprio lì, in via Milano 161", chiosa Benincasa.