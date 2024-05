Benny Cup, lo sport benefico torna in campo. La nuova edizione fa tappa alla Monari Nasi

Tra un mese esatto, dopo essere tornata nel calendario dello sport cittadino un anno fa, la Modena Benny Cup vivrà la sua seconda edizione post-Covid e lo farà, ancora una volta, con una interessante novità nel format: sabato 8 giugno, infatti, la rassegna benefica intitolata a Lorenzo Benincasa, indimenticato allenatore di diverse scuole calcio modenesi, si sostanzierà in un torneo giovanile dedicato ai bambini nati nel 2016, categoria primi calci.

Se un anno fa lo slogan della manifestazione multisportiva era ’Un unico evento per un unico scopo’, quest’anno lo scopo resta ovviamente il medesimo – la sensibilizzazione nei confronti della lotta contro i tumori e il sostegno attivo della Lilt – e il concetto chiave è quello di circolarità: "Da quando è nata nel 2013 la Benny Cup – spiega Federico Benincasa, figlio di Lorenzo e ideatore dell’evento – ha visto alternarsi sul campo centinaia di ragazzi e uomini, alcuni dei quali magari oggi sono diventati genitori e hanno figli nella categoria primi calci. Come organizzatori ci piace l’idea che, magari, alcuni dei partecipanti di allora vedano giocare i figli a un torneo al quale hanno partecipato anche loro". Circolarità, appunto, e del resto l’appuntamento quest’anno si svolgerà presso gli impianti della Monari Nasi in via Milano, uno spazio scelto per un motivo preciso: "Cinquant’anni fa mio padre cominciò proprio da lì, dalla Don Monari, in quello che era il nostro quartiere, dove andava a chiamare a raccolta i ragazzi della zona. Ora la società si è fusa con la Gino Nasi, altro settore giovanile nel quale papà ha insegnato calcio, come in diversi altri a Modena abbiamo fatto sia lui che io".

Sedici sono le società che hanno aderito, dalla città alla Bassa passando per Carpi e Sassuolo, ma saranno presenti anche un paio di realtà fuori provincia, per valorizzare sempre maggiormente i settori giovanili del territorio: oltre alla Monari Nasi saranno in campo Gino Pini, Forese Nord, Atletic Cdr Mutina, Cittadella Vis Modena, Taccini, Atletico Spm, Pegaso, Due Ponti, Mirandolese, Novese, Castelnuovo, San Giorgio, la reggiana Boys Casalgrande e la bolognese Zola Predosa, ma pure il Sassuolo, e la presenza della società neroverde regalerà ulteriore prestigio a un torneo che prevede, per l’8 giugno, un fittissimo calendario di incontri. Altre novità e iniziative saranno annunciate nelle prossime settimane sulle pagine social della manifestazione che, storicamente pone anche l’accento sull’inclusione, la condivisione e la socialità, aspetto che porterà in campo anche la squadra speciale di Tsm, Tutto si muove, l’associazione di volontariato di Formigine. Il fine ultimo rimane l’impegno solidale accanto appunto alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che sarà presente con il suo stand e i suoi volontari e il cui obiettivo di raccolta fondi, sin dal 2013, è la stessa ragione per la quale nel 2013 era nata la Modena Benny Cup. Che, da quando è tornata nel 2023, non ha intenzione di fermarsi.