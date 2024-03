Bersellini regala al Dojo Equipe un altro scudetto

Un titolo italiano A1 per il Dojo Equipe. Al PalaPellicone di Ostia finale under 18 con 269 atleti e 132 società. Per il club delle Due Torri spazio ad Alice Bersellini, la giovane cadetta che l’anno scorso aveva sfiorato il titolo, classificandosi al secondo posto e che nel 2022 aveva ottenuto il bronzo. Dopo l’oro conquistato da Esordiente B, Alice ritorna sulla vetta d’Italia per la seconda volta riuscendo a strappare successo alla genovese Giulia Bonzano. Ai prossimi campionati italiani junior A2 ci saranno sia Alice sia Mattia Ghini nella categoria -73 chili.