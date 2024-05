Berserker show. Battuto Le Sieci e quarto posto

Tornano alla vittoria i Berserker e lo fanno con un convincente 41-8 inflitto al fanalino di coda Le Sieci. A differenze delle ultime uscite, stavolta gli uomini di coach Firenzani entrano subito in partita e dominano andando a segno con Marco e Matteo Alessandri, Rizzello, Banti e Parenti, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla mischia, sia nelle fasi statiche, che nel campo aperto, dove sono riusciti a creare spazi più ampi da attaccare. Da segnalare, oltre all’ ottima prestazione di Rizzello, autore di 16 punti, l’esordio della giovane ala Tommaso Istorico. Insomma, il modo migliore per festeggiare l’inaugurazione ufficiale del campo di Fibbiana, dopo i lavori di ristrutturazione. I Berserker agganciano così al quarto posto del Torneo Gesi (seconda fase della Serie C regionale di rugby) il Cus Siena a quota 22 a meno sei dalla vetta, con ancora tre gare da disputare. Questa la formazione: Giorgi, Lassi, Tarquini, Simoncini D., Amodeo, Vincelles, Goretti, Fanciullacci, Alessandri Mar., Garinei, Cannas, Alessandri Mat., Rizzello, Bartolini, Banti. A disposizione: Passardi, Di Lauro, Simoncini A., Cameli, Parenti, Istorico.

Si.Ci.