Bertinazzi, il campione torna a ruggire: "Emozione enorme, pubblico eccezionale"

Alex Bertinazzi è tornato ad alzare le braccia al cielo.

Nell’incontro di mma (arti marziali miste) il fighter imolese di 24 anni ha battuto, o meglio demolito, al primo round il serbo Zoltan Segedi nell’evento Blaze 2, organizzato al PalaRuggi da Usil e Pro Fighting Imola.

Bertinazzi, una vittoria schiacciante contro Segedi. Come è andata?

"Ero molto emozionato quando sono entrato nella gabbia, però ho saputo trovare subito la giusta concentrazione. Ero anche molto gasato a vedere tutta quella gente rimasta fino a dopo mezzanotte per assistere al mio match e non posso che non ringraziare tutte queste persone che mi hanno appoggiato e sostenuto al massimo".

Come si è svolto l’incontro?

"Il mio avversario è partito in quarta e mi veniva contro tirando ganci a raffica, ma io ho replicato subito con colpi diritti (jab e diretto) e sono entrato nella sua guardia. Poi sono riuscito a portarlo a terra che diciamo è la mia specialità e sono riuscito a chiudere presto l’incontro sovrastandolo e colpendolo con pugni e gomitate (vittoria per ko tecnico al primo round, il verdetto)".

Una grande emozione.

"Sì come detto devo molto anche al pubblico presente e poi vincere in casa è sempre bello. Per me vale doppio perché questo successo arriva dopo una brutta sconfitta che ho subito e quindi sono contento anche per il duro lavoro svolto in palestra che ha dato i suoi frutti".

Chi la segue negli allenamenti?

"In particolare Simone Baldi e Andrea Minguzzi, poi ringrazio pure Matteo Valentini e Fabio Botteghi per lo sparring e tanti consigli utili".

Altri ringraziamenti da fare?

"Dico grazie soprattutto alla mia ragazza Arianna che mi ha assistito in tutto, ha avuto davvero una grande pazienza con me e le devo davvero tanto".

Il suo prossimo impegno?

"Adesso voglio solo godermi il successo e rilassarmi un po’ dopo tanti sacrifici ed emozioni, ma non troppo perché a fine mese parteciperò ai campionati italiani di grappling e non voglio deludere in primis il mio maestro di lotta Andrea Minguzzi".