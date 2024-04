Bertoncelli e Malaguti sul podio. Argento e bronzo sognando Parigi

Bertoncelli e Malaguti conquistano un argento e bronzo. Nella giornata di ieri si sono svolte le qualificazioni e finali dell’International Race di slalom nelle acque eporediesi, nella suggestiva cornice naturale dello stadio della canoa di Ivrea (Torino). Nella mattinata si sono tenute le qualificazioni della gara internazionale, dove erano attese diverse atlete ferraresi: Marta Bertoncelli, Elena Borghi e Carolina Massarenti tutte nel C1, mentre Francesca Malaguti nel K1, oltre al maschile con alcuni giovani di Ferrara, Andrea Nardo nel K1 e Luca Rizzieri nel C1. La cronaca ha visto una discesa con qualche difficoltà lungo l’acqua mossa, ma alla fine Marte Bertoncelli si piazza al terzo posto, mentre Elena Borghi è sesta e Carolina Massarenti settim: tutte e tre si sono qualificate per la finalissima del primo pomeriggio.

Sul percorso sulla Dora di Ivrea bella finale, con Marta Bertoncelli che si piazza al secondo posto ed ottenendo la medaglia d’argento. La ferrarese ha dovuto arrendersi alla spagnola Nuria Vilarrubla. Tra le italiane quinta Elena Micozzi, poi Carolina Massarenti ed Elena Borghi. Nella categoria k1 Francesca Malaguti, nelle qualificazioni del mattino ha ottenuto il terzo posto, che le ha permesso di accedere alla finalissima di categoria. In questa arriva al terzo posto conquistando una medaglia di bronzo, dietro alla brasiliana Ana Satilla e l’altra azzurra Stefanie Horn, quest’ultime si sono qualificate direttamente per le olimpiadi di Parigi.

Una giornata che ha visto anche soddisfazione per i giovani atleti di casa nostra. Nel dettaglio Andrea Nardo (Canoa Club Bologna), nei primi quindici in finale nei senior piazzandosi undicesimo nel K1 senior, lui che è al secondo anno ragazzi, Luca Rizzieri (Canoa Club Ivrea) nel C1 senior si è piazzato al nono posto nella categoria juniores. Un bilancio per le atlete e atleti ferraresi sicuramente positivo, ora sono attesi ai prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali.

Le gare dell’International Race di slalom, infatti, sono state l’ultimo tassello per comporre la squadra nazionale senior che, agli ordini del direttore tecnico Daniele Molmenti, affronterà i Campionati Europei di Tacen (Slovenia) previsti dal 16 al 19 maggio e le prime tre prove di Coppa del Mondo che si disputeranno tra Augsburg (31 maggio - 2 giugno), Praga (7-9 giugno) e Cracovia (14-16 giugno). Gare fondamentali per definire le convocazioni per le Olimpiadi di Parigi.

Mario Tosatti