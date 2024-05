Biancucci molla il Cgc. "Non sono sereno». Ritorna Cupisti?

Raffaele Biancucci il tecnico che, dopo aver conquistato la coppa Italia di A2, ha riportato trionfalmente il Cgc Viareggio in serie A1 dopo solo un anno, ha deciso di non proseguire alla guida dei bianconeri. Dopo il colloquio con la società ha affidato ai social (la società è ancora in silenzio stampa) il suo commiato:

"Oggi ho comunicato al mio Presidente la volontà di fermarmi qui, di non proseguire il mio lavoro sulla panchina del Cgc Viareggio. È stata una decisione molto sofferta (…) è stata molto dura lasciare il Centro che per me rappresenta il massimo da ogni punto di vista. Ma è stato allo stesso tempo anche un atto di amore verso il Centro stesso. Ultimamente non ero più sereno e quando non sono sereno non lavoro bene. E io voglio lavorare bene, sempre, e più che mai per una società che amo come il Cgc Viareggio. Qualcuno magari avrebbe potuto fregarsene e continuare a prendere uno stipendio, ma io non sono così. A questo proposito voglio precisare che non ho piani B, non ho altri contratti pronti, anche perché probabilmente tutti pensavano che rimanessi qua. Fare un passo indietro per farne tre avanti nel futuro, a questo ho pensato. Lasciarsi ora, prima magari di deteriorare un rapporto, per avere poi la possibilità di riprendersi più avanti quando e se si ricreeranno le condizioni. (…) Si è concluso un ciclo: avevo un solo obiettivo in testa, riportare il Centro dove deve stare, avevo preso un impegno preciso in questo senso, ed ora che l’obiettivo è stato compiuto sento che il mio lavoro per il momento è concluso. Inutile dire che Viareggio mi è rimasta nel cuore e come ho detto al Presidente la considererò sempre un po’ casa mia".

Come sostituto, dopo che si era ipotizzato Enrico Mariotti (che dovrebbe rimpiazzarlo a Scandiano), si parla del possibile il ritorno di Alessandro Cupisti, un nome che non ha bisogno di presentazioni.

G.A.