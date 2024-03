Bicicletta e corsa. Duathlon, a Tolentino si assegneranno il 24 marzo i titoli regionali di specialità

Presentato in Comune il 1° Duathlon sprint Città di Tolentino. La manifestazione, organizzata dall’Asd Flipper Triathlon, è stata scelta dalla Federazione italiana di triathlon per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità. Si terrà domenica 24 marzo: sono attesi oltre duecento partecipanti. La gara è la prima del circuito "Adriatic Series" 2024 che la "Flipper Triathlon" lancia in 10 tappe fra Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia. L’appuntamento, oltre al sostegno del Comune, ha il patrocinio dell’Unione montana dei Monti azzurri. Tant’è che alla presentazione sono intervenuti Alessia Pupo, vicesindaco e assessore allo Sport, e Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana, assieme a Raffaele Avigliano della "Flipper Triathlon". "Tolentino – ha ricordato Pupo – vanta una lunga tradizione nel triathlon e non avendo più a disposizione il lago per la frazione di nuoto, abbiamo deciso di promuovere questa importante prova di duathlon che assegnerà i titoli regionali maschile e femminile, nonché punti per il ranking italiano". Gli atleti si sfideranno sulla distanza sprint che prevede una prima frazione di corsa di 5 chilometri su 4 giri; quindi, si proseguirà con 20 chilometri in bici su tre giri; e infine altri due giri di corsa per un totale di 2.500 metri. Il percorso si snoderà tra via Cassarà e contrada Pace per le due frazioni di corsa e tra contrada Pace, via Colombo e via Sacharov per la frazione di ciclismo. Operazioni preliminari e premiazioni al Centro Tennis di viale della Fraternità.

m. g.