"Bigbusiness Arc trionfa nel Premio Johannes Fromming all'Ippodromo Visarno di Firenze"

Pennellata d’autore di Francesco Facci con Bigbusiness Arc nella Tris di Firenze. L’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine come corsa clou del convegno di otto corse al trotto proponeva il Premio dedicato giustamente al mitico Johannes Fromming (montepremi euro 14.300), un handicap riservato agli anziani di 5 anni e oltre distribuiti su tre nastri a 2020, 2040 e 2060 metri. Ben 16 i cavalli presenti in partenza per un evento spettacolare e di grande rilevanza sportiva.

Dopo 400 metri dalla giravolta iniziale con i nastri, Bellamente con Gambino conduceva in 29.9 su Astecca Dimar e Volto del Nord, mentre Vasty di Poggio avanzava per linee esterne trainando Bigbusiness Arc. Primo km a buona andatura e dopo un quarto in 30.6, Vasty di Poggio si portava in testa affiancato da Bigbusiness Arc, che con Francesco Facci mandava in terza ruota l’aggressiva Africa Jet, ben interpretata da Manuel Pistone. Bigbusiness Arc affrontava l’ultima curva in 15.1 e si distende in arrivo imponendosi con classe e forza in 1.15.6 sui 2040 metri. Al secondo posto l’ottima e coraggiosa Africa Jet in 1.16.1, precedendo gli stimati Alfred con Edo Baldi, Zeno del Ronco con Felice Facci e Vasty di Poggio. Di pregio la guida del driver Francesco Facci. Ora si apre la stagione del galoppo.