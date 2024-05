Bilancio della stagione. Artistica Grosseto. In 50 gare 131 podi

Oltre cinquanta gare e centotrentuno podi tra gennaio e maggio per l’associazione sportiva Artistica Grosseto.

"Si sta per concludere una stagione piena di attività a tutti i livelli – spiega Fabio Nocchi, presidente dell’Artistica Grosseto – dai bambini piccoli alle ginnaste più esperte, un periodo che ha riservato tantissime soddisfazioni ad atleti, genitori e tecnici. Sono veramente orgoglioso dell’attività della nostra associazione soprattutto in un anno di cambiamenti come questo, determinato dallo stravolgimento dei programmi tecnici federali e che, inizialmente, presentava tante incognite sui possibili risultati. Un anno che ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, la bontà della squadra di tecnici impegnati tutti i giorni in palestra". Numeri importanti e significativi: un primo semestre di gare regionali Fgi e Uisp con cinquantacinque ori, trenta argenti e trentuno bronzi tra tutte le sezioni (artistica femminile, ritmica e artistica maschile); due gare del Campionato regionale Csen con numerosi podi; un Trofeo promozionale Uisp di ginnastica ritmica; due partecipazioni a spettacoli di beneficenza. "Adesso abbiamo gli appuntamenti più importanti della stagione – prosegue Nocchi – concentrati in questi trenta giorni: i Campionati nazionali Uisp e Csen, lo spettacolo di fine anno al Teatro Moderno, che è un passaggio formativo emozionante e fondamentale per la nostra società e, per finire, i Campionati italiani silver Fgi, a Rimini, appuntamento che da molti anni ci vede sempre felicemente protagonisti".

Deborah Santini