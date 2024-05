Biliardo boccette a squadre. Gabicce, che impresa. Vince il titolo italiano

Grande soddisfazione per il capitano Cristiano Caldari e per tutti i componenti della squadra di boccette "Circolo Cittadino M.C.L." di Gabicce Mare neo campioni nazionali di biliardo boccette a squadre. "Questa annata li ha visti vincitori del campionato di serie B Girone A. Vincitori trofeo ABIS – spiega Bruno Ricci del Circolo Cittadino Mcl di Gabicce Mare – poi terzi classificati al campionato regionale Emilia Romagna e infine per merito dei risultati raggiunti complessivamente nella stagione 2023/2024 con un totale di 45 partite disputate tra campionato e coppe con 41 vittorie, 3 pareggi e solamente 2 sconfitte. Un ruolino di marcia impressionante che la dice lunga sull’affiatamento e la forza di questa squadra". Gabicce a Bussoilengo (Modena) ha bauuoto nell’ordine rappresentative ben più quotate di Genova , Modena e Ferrara. Una vittoria storica e prestigiosa nel segno di tanta amicizia.

lu. pi.