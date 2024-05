Biliardo: Due tornei a Campi Bisenzio - Vince il pluricampione Martinelli

Campi Bisenzio,7 maggio 2024 - Due tornei di biliardo che hanno avuto grande successo si sono svolti presso le sale del Circolo Rinascita a Campi Bisenzio, organizzati da Luciano Mattoni e Sauro Pomposi, direttori di gara, in collaborazione con la ASD Carraresi ed i soci del Circolo che hanno svolto un prezioso lavoro. Nel primo torneo Open, 256 partecipanti di tutte le categorie provenienti da tutta Italia, la vittoria finale del pluricampione del mondo David Martinelli di Pisa (Categoria Nazionali) su Jonathan Rigione (Categoria Master). L’altro torneo per le categorie di base 1°- 2° e 3°, con la presenza di 320 partecipanti e la vittoria finale da parte di Alessandro Giovannelli (2^ Categoria) su Vito Titolo (1^ Categoria) entrambi della ASD Coiano di Prato. I due tornei sponsorizzati da Galli Atelier, Massari Gioielli, Fabbri Expert City, Biliardi Etrusco, TC Aria Compressa e Più Utensili. Infine ricordiamo che presso il circolo di Campi Bisenzio, è aperta una scuola di biliardo e bowling per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni con un corso completamente gratuito indetto dal Comitato Regionale FISBB Toscana. Antonio Mannori