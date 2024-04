Biliardo nelle scuole. Sabato la sfida finale

Un’iniziativa di successo. Ieri mattina è stata presentata l’edizione 2024 del progetto ‘Biliardo & Scuola’, giunto al secondo anno, che vedrà la conclusione sabato sui tavoli verdi del President di viale Roma. Nella specialità conosciuta in Romagna come ‘boccette’ saranno in gara i finalisti selezionati da istruttori ed esperti nei cinque istituti scolastici superiori che hanno aderito all’innovativa iniziativa (riconosciuta dal Coni e patrocinata dalla Federazione italiana biliardo sportivo).

Queste le scuole che hanno aderito: istituto economico Matteucci, liceo artistico Canova, l’istituto tecnico Marconi, liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli e Cnos-Fap per un totale di oltre quattrocento studenti. A presentare il progetto, vero e proprio fiore all’occhiello della federazione rivolto ai giovani, il professor Secondo Giunchedi, coordinatore nazionale dell’iniziativa: "La nostra soddisfazione è quella di avere riportato verso i giovani del territorio una tradizione romagnola, ricca di tanti campioni e molto sentita, che permetterà di programmare altre attività per coinvolgere i giovani, garantendo il ricambio generazionale".

Luciano Naldi, presidente regionale della federazione, ha poi aggiunto: "Ringrazio amministrazione, istruttori e ragazzi per questa importante iniziativa che dà lustro alla nostra attività, proiettando l’obiettivo verso le nuove generazioni". I dieci selezionati che verranno prescelti nella finale di sabato prossimo parteciperanno alle finali nazionali in programma al palazzetto di Pinarella di Cervia sabato 11 maggio. A chiudere la presentazione è stato l’assessore allo sport Daniele Mezzacapo che, augurando ai ragazzi della 5ª E dell’Istituto Marconi (presenti ieri in municipio) di diventare i futuri campioni del tavolo verde, ha sottolineato "l’importanza dell’iniziativa e dei relativi valori che questa disciplina propone, partendo dalla socializzazione".

Franco Pardolesi