Biliardo Uisp: il Campetto A stecca e così il Sarzana B resta solitario in vetta

La Spezia, 20 novembre 2023 – Stecca il Campetto B sul 'tavolo' del Jolly B e così perde l'occasione di agganciare, sulla vetta della Serie A, il Sarzana B (che osserva il turno di riposo). Questo nella decima di andata del campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. A seguire i sarzanesi il terzetto composto da Campetto A, Termo A e Termo B.

Nella Serie B, invece, alla nona di andata, Pianta A battuto dal Centrale A e così il Follo A resta solitario in testa. Infine, in Serie C, Lizza C sempre davanti a tutti, mentre il Termo D, secondo, si ritrova davanti il Pitelli B e il Riccò C, dopo la sonora batosta rimediata contro il Follo B.

SERIE A

Termo B-Sarzana C 3-1, Maxim B-Pitelli A 2-2, Sarzana A-Riccò A 4-0, Jolly B-Campetto A 2-2, Valdellora A-Lizza A 3-1, Goriziana-Maxim A 2-2, Termo A-Termo C 4-0. Ha riposato: Sarzana B.

Classifica: Sarzana B punti 28; Campetto A, Termo A e Termo B 26; Jolly B 22; Sarzana A e Maxim A 21; Valdellora A 18; Lizza A e Termo C 16; Maxim B 15; Pitelli A 14; Goriziana 13; Riccò A 12; Sarzana C 6.

SERIE B

Centrale A-Pianta A 3-1, Follo A-O'Scaineto 3-1, Lizza B-Valdellora B 1-3, Campetto B-Jolly A 2-2, Riccò B-Jolly C 4-0, Santo Stefano Magra A-Centrale B 2-2, Pianta B-Maxim C 1-3.

Classifica: Follo A punti 26; Pianta A 24; Valdellora B 23; Centrale A 21; Riccò B 20; Lizza B e Maxim C 19; Campetto B 17; O'Scaineto 16; Jolly A, Pianta B e Centrale B 15; Santo Stefano Magra A 14; Jolly C 8.

SERIE C

Lizza C-Campetto C 3-1, Follo B-Termo D 4-0, Maxim D-Pitelli B 1-3, Valdellora C-Riccò C 1-3. Ha riposato: Santo Stefano Magra B.

Classifica: Lizza C punti 28; Pitelli B e Riccò C 25; Termo D 24; Maxim D 22; Campetto C 21; Follo B 18; Valdellora C 15; Santo Stefano Magra B 14.

Marco Magi