Biliardo Uisp: Sarzana A davanti ma il Termo B può chiudere l'andata in testa

La Spezia, 18 dicembre 2023 – Dopo la penultima con 3 punti di vantaggio, ma non è detto che basteranno al Sarzana A per laurearsi campione d'inverno, visto che nel prossimo turno i sarzanesi osservano il loro turno di riposo. Così il Termo A, in trasferta a Pitelli, potrebbe addirittura scavalcarlo. Questo nella Serie A del campionato di biliardo specialità boccette curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Il girone di andata si chiude invece in Serie B, dove la Pianta A è davanti a tutti, anche se in pochi punti ci sono tante squadre, a cominciare dal Valdellora A.

Lizza C invece a fare il vuoto in Serie C, con 10 punti di vantaggio su chi la segue (Pitelli B).

SERIE A

11° turno: Sarzana C-Maxim B 0-4, Pitelli A-Sarzana A 1-3, Riccò A-Jolly B 3-1, Campetto A-Valdellora A 2-2, Lizza A-Goriziana 2-2, Maxim A-Termo A 1-3, Termo C-Sarzana B 2-2. Ha riposato: Termo B.

12° turno: Maxim B-Termo B 1-3, Sarzana A-Sarzana C 3-1, Jolly B-Pitelli A 3-1, Valdellora A-Riccò A 3-1, Goriziana-Campetto A 2-2, Termo A-Lizza A 3-1, Sarzana B-Maxim a 3-1 A. Ha riposato Termo C.

13° turno: Termo B-Sarzana A 1-3, Sarzana C-Jolly B 2-2, Pitelli A-Valdellora A 1-3, Riccò A-Goriziana 3-1, Campetto A-Termo A 3-1, Lizza A-Sarzana B 1-3, Maxim A-Termo C 3-1. Ha riposato: Maxim B.

14° turno: Sarzana A-Maxim B 3-1, Jolly B-Termo B 2-2, Valdellora A-Sarzana C 3-1, Goriziana-Pitelli A 3-1, Termo A-Riccò A 3-1, Sarzana B-Campetto A 3-1, Termo C-Lizza A 3-1. Ha riposato: Maxim A.

Classifica: Sarzana B punti 39; Termo A 36; Campetto A 34; Sarzana A 33; Termo B 32; Jolly B 30; Valdellora A 29; Maxim A 26; Termo C 22; Lizza A e Maxim B 21; Riccò A 20; Pitelli A 18; Sarzana C 10.

SERIE B

11° turno: Follo A-Centrale A 2-2, Lizza B-Pianta A 1-3, Campetto B-O'Scaineto2-2, Riccò B-Valdellora B 4-0, Santo Stefano Magra A-Jolly A 1-3, Pianta B-Jolly C 3-1, Centrale B-Maxim C 2-2.

12° turno: Centrale A-Lizza B 2-2, O'Scaineto-Riccò B 3-1, Valdellora B-Santo Stefano Mara A 2-2, Jolly A-Pianta B 2-2, Jolly C-Centrale B 0-4, Maxim C-Follo A 2-2.

13° turno: Lizza B-Follo A 4-0, Campetto B-Centrale A 1-3, Riccò B-Pianta A 1-3, Santo Stefano Magra A-O'Scaineto 3-1, Pianta B-Valdellora B 0-4, Centrale B-Jolly A 3-1, Maxim C-Jolly C 2-2.

Classifica: Pianta A punti 34; Valdellora B 33; Follo A 32; Riccò B 30; Lizza B e Maxim C 29; Centrale A 28; Centrale B 27; Santo Stefano Magra A e O'Scaineto 23; Campetto B 22; Jolly A e Pianta B 21; Jolly C 12.

SERIE C

6° turno: Pitelli B-Campetto C 3-1, Riccò C-Lizza C 1-3, Santo Stefano Magra B-Follo B 4-0, Valdellora C-Maxim D 1-3. Ha riposato: Termo D.

7° turno: Termo D-Pitelli B 1-3, Campetto C-Riccò C 2-2, Lizza C-Santo Stefano Magra B 4-0, Follo B-Valdellora C 3-1. Ha riposato: Maxim D.

8° turno: Riccò C-Termo D 1-3, Santo Stefano Magra B-Campetto C 0-4, Valdellora C-Lizza C 0-4, Maxim D-Follo B 3-1. Ha riposato: Pitelli B.

Classifica: Lizza C punti 45; Pitelli B 35; Maxim D 34; Riccò C e Termo D 31; Campetto C 30; Follo B 26; Santo Stefano Magra B 22; Valdellora C 18.

Marco Magi