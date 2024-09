Blacks, si comincia. Saronno è un’incognita

Parte da Castellanza il nuovo corso dei Blacks. I faentini saranno di scena alle 17 in casa dell’AZ Pneumatica Saronno, neopromossa che per la prima volta nei suoi 69 anni di storia disputerà il terzo campionato nazionale. Attenzione però ai lombardi, visti da molti come una delle pretendenti alla retrocessione diretta, perché potranno contare sulla forza di un roster galvanizzato dalla promozione dello scorso anno dalla B Interregionale, con pochi, ma mirati innesti.

Il mercato ha portato Maspero e Giulietti, entrambi con lungo passato in B Nazionale, che saranno i trascinatori insieme a Negri, tiratore micidiale che ha giocato anche ad alti livelli in questo torneo, e Beretta. "Non sarà un esordio in campionato semplice – sottolinea coach Luigi Garelli (foto) – perché Saronno avrà l’entusiasmo della neopromossa e dovremo essere bravi a pareggiarlo trovando le contromisure. Ad inizio stagione queste sfide contro squadre che hanno molti giocatori che si conoscono bene, sono sempre insidiose. Con sette nuovi innesti, noi stiamo infatti ancora lavorando per trovare i giusti automatismi di gioco, mentre l’AZ Pneumatica, avendo cambiato soltanto due pedine, avrà meccanismi più rodati. Saronno è la classica squadra che gioca una pallacanestro intensa e veloce, pressando in difesa e cambiando spesso i giocatori proprio per mantenere alto il ritmo. In attacco costruisce tiri anche nei primi secondi dell’azione e questo li rende imprevedibili". Per questo incontro Garelli ha dunque ‘catechizzato’ a dovere la squadra, che sarà al completo, recuperando anche Cavallero, fermo un paio di settimane per un problema alla caviglia. "La forza di Saronno è nel gruppo e dovremo stare molto attenti nel mantenere sempre alta la lucidità".