Bleu Line, successo lampo contro Genova

Bastano 71’ alla Bleu Line per sbarazzarsi di una Rimont dimessa e impacciata. Forlì schiaccia Genova 3-0 (25-17, 25-19, 25-15), coglie la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 36. Avvio sprint di Forlì: 4-1 poi 10-6. La Rimont soffre e la forbice si allarga (+7). Un servizio di Gatta danza sul nastro e cade nella metà campo ospite (18-13), poi una veloce dietro e due ace di Pulliero (23-14) spalancano la strada al 25-17. Stesso copione nel secondo set: Forlì accelera (10-7) e il turno di battuta di Bernardeschi mette in crisi la fragile ricezione ligure (16-8), poi un muro bestiale di Bruno firma il massimo vantaggio Bleu Line: +11. La Rimont risalire (22-18), ma ci pensa Giacomel, con una frustata spavalda, a togliere le castagne dal fuoco, dopodichè Sgarzi sfrutta una slash e inchioda il raddoppio: 25-19. Terzo parziale in equilibrio fino a quota 10, quando Forlì taglia la corda. Sale in cattedra Giacomel (tracciante che pesca sguarnita la difesa ligure e potente mani out): 20-14. La Bleu Line va in fuga, la Rimont va in bambola e cede di schianto: 25-15.

Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi 1, Gregori (L1), Bruno 11, Cavalli (L2), Giacomel 13, Esposto ne, Pulliero 11, Comastri 1, Balducci 4, Gatta 12. All.: Marone.

Marco Lombardi