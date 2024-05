Blitz a Padova. New Rimini, rimonta che vale la vittoria

PADOVA

2

NEW RIMINI

6

PADOVA: Talevi ss (2/4), Novello dh (1/5), Tuzzi 1b (0/4), Pestana r (2/3), Canache ed (1/4), Moccia (Farina) 2b (0/3), Salvagnin ec (1/4), Benetton 3b (1/3), Sambugaro (Giacomazzi 0/1) es (0/3).

NEW RIMINI: Perazzini dh (0/4), Baro 1b (2/4), Baccelli r (0/5), Chacon 2b (2/5), Bonemei ed (1/4), Focchi (Pini ec 1/1) es (2/4), Gabrielli ec/es (2/5), Cifalinò 3b (1/3), Cortesi ss (1/3).

Successione - New Rimini: 000 014 100 = 6 bv 12 e 1. Padova: 002 000 000 = 2 bv 8 e 5

Lanciatori: Aiello (W) rl 7, bvc 7, bb 3, so 5, pgl 2; Sartini (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Arcila (L) rl 5, bvc 7, bb 1, so 3, pgl 4; Smaniotto (r) rl 4, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1.

Note: fuoricampo di Pestana (2p. al 3°); doppi di Chacon, Focchi, Canache e Salvagnin.

Un monte di lancio dal rendimento eccellente con Aiello e Sartini, un box di battuta che produce 12 valide e 5 errori della difesa avversaria che contribuiscono all’obiettivo. La vittoria in rimonta di New Rimini è del tutto meritata e si legge bene nei numeri. E dire che l’inizio non è stato proprio facile perché, dopo 4 inning, in vantaggio c’erano i padroni di casa del Padova, bravi a passare avanti al 3° col fuoricampo da due punti di Pestana (2-0). Al 5° però il partente di casa, Arcila, comincia a scricchiolare, con i Pirati che segnano sulla volata di Baro a basi piene (1-2). Nella ripresa successiva l’attacco riminese esplode definitivamente. Chacon va col doppio, Bonemei centra il singolo e il doppio di Focchi significa 2-2. Non solo, perché Gabrielli infila la valida del 4-2 e, dopo il cambio sul monte (entra Smaniotto), ecco anche la volata del 5-2 ad opera di Cifalinò. Tutto cambia in pochi minuti, adesso a comandare è Rimini, che al 6° va anche sul 6-2 sulla valida di Focchi. Intanto il buon lavoro della difesa aiuta un monte di lancio comunque sempre efficace. New Rimini infila al 6° e al 7° un paio di doppi giochi cruciali e all’8° si salva a basi piene con Sartini che mette strikeout Giacomazzi. Al 9° è un altro doppio gioco a chiudere l’incontro, quello firmato da Cifalinò, Chacon e Baro. Finisce 6-2.