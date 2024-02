Blundetto non tradisce le attese: è bronzo

Sono partiti bene i campionati italiani d’atletica leggera per le categorie junior e promesse in chiusura oggi ad Ancona. E’ infatti arrivata una medaglia di bronzo da parte del novellarese Lorenzo Blundetto, di scuola Guastalla-Reggiolo, ma ora tesserato per la Fratellanza Modena cui è passato per motivi logistici di allenamento.

Nella prova junior di salto con l’asta è terzo con m 4,80: ma Blundetto, che è nato a fine dicembre 2006, era in assoluto il più giovane della gara, e tra i più giovani di tutti i campionati.

"Stranamente ero più tranquillo ieri ai nazionali che non ai regionali – dice Lorenzo – in ogni caso sono molto contento. Ho saltato 4,80, il secondo a 4,90 era quasi fatto, anche se poi con 4,90 non avrei vinto l’argento. Ora gareggio a Modena, poi inizio a preparare la stagione all’aperto, dove spero di raggiungere i 5 metri". Ma ci sono stati altri bei risultati, in particolare quello di Sara Cantergiani della Self che ha vinto la sua batteria dei 400 in 56’’04, record provinciale indoor con qualificazione per la finale di oggi. Probabilmente dovrà rinunciare ai 60 ad ostacoli, quasi in contemporanea. Record provinciale anche per il marciatore Cristian Serra che ha chiuso i 5 chilometri al nono posto in 23’06’’26. Meglio ha fatto Elena Fontanesi, settima sui 1500 in 4’36’’82. Sesta Vivian Osagie nel peso con m 12,95, personale a pochissimi centimetri dal record provinciale di Fausta Quintavalla che rischia di arrivare ai 50 anni. Matteo Giovannini è 14° nel lungo promesse con m 6,58, nelle retrovie Greta Cavazzuti sui 400 juniores in 59’’85. Settima in semifinale Greta De Pietri con un buon 7’’66 sui 60 promesse. Due eccellenti risultati dai regionali di Modena, entrambi sui 60 metri. Viola Canovi della Corradini corre in 7’’59 e vince il titolo regionale. Fuori gara le sta davanti solo l’azzurra Johanelis Abreu in 7’’48, ma Viola mette alle spalle anche un’altra azzurra, Vittoria Fontana. Andrea Messori dell’Atletica Reggio vince il titolo regionale in 6’’96, dimostrando grandi progressi. Claudio Lavaggi