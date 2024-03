Bocce, a Sforzacosta il Trofeo San Giuseppe. Sampaolo sconfigge Macellari e firma la vittoria

Franco Sampaolo (Loreto) ha vinto alla bocciofila Sforzacosta, presieduta da Silvano Menichelli, l’ottava edizione del Trofeo San Giuseppe a cui hanno partecipato 30 individualisti della categoria A. Le partite sono state arbitrate da Luigi Emiliani. In finale Sampaolo ha battuto 12-2 Manuel Macellari (Fontespina). Sul terzo gradino del podio è salito Loriano Giorgi (Metaurense), battuto in semifinale 12-8 da Sampaolo. Quarto Manuel Gattari (Fontespina) che in semifinale aveva ceduto 12-1 a Macellari nel derby societario.