Bocce. Barucca-Fattori vince a Porto Potenza, Cesoroni sul podio a San Benedetto

La coppia Pierfrancesco Barucca-Zelio Fattori (Pollentina) ha vinto la quinta edizione del Trofeo Pantanetti che si è disputato alla bocciofila Porto Potenza ed era riservato a formazioni di coppia di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Giulio Leoni si sono sfidate 129 coppie. In finale Barucca-Fattori hanno sconfitto 12-3 Attilio Principi-Giuseppe Micucci (Porto Potenza). Terzo posto per Sauro Catervi-Alessio Cioli (Cingoli) e quarto per Adolfo Recchi-Sandro Fratesi.

A San Benedetto si è classificata seconda Beatrice Cesoroni (Tolentino) alla quarta edizione del Trofeo Conad, manifestazione a cui hanno partecipato 50 atlete, 15 delle quali di categoria A. Ha vinto la piemontese Eleonora Ceriani (Possaccio) che in finale ha sconfitto 12-4 la sempre più promettente Cesoroni. La giovane tolentinate è uno dei talenti juniores più forti del panorama nazionale e questo risultato a livello assoluto lo dimostra. Terzo posto per Loana Capelli (Osteria Grande) e quarto per Ombretta Centioni (Morrovalle).