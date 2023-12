Bocce. Bellei e Rossi: terzo posto e promozione in B Iuri e Manolito Pedocchi volano in A Secondo Bellei e Luciano Rossi (Scandianese) conquistano il terzo posto nella 83ª edizione della Coppa Ghirlandina. Promozione in A per Iuri e Manolito Pedocchi (Sammartinese) e in B per Bellei e Rossi e Renzo Santini (Sammartinese).