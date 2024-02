Bocce Campionato di A2 ovest. Fossone ko a Savona. Ma la ’Bernardo Rossi’ esce a testa alta

Sconfitta esterna per la bocciofila ’Bernardo Rossi’ di Fossone nella terza giornata del campionato di A2 ovest, girone B, volo. Sul difficile campo savonese del Carcare, i carraresi sono superati 19-5. Primo turno equilibrato, che si chiude 5-3 per i liguri, con una bella vittoria di Tiziano Micheli nell’individuale e un pareggio di Mauro Levaggi nel combinato. Anche il secondo turno è a favore dei locali per 6-2 e l’unica vittoria del Fossone è messa a segno da Lido Clerici (nella foto) con 16 al tiro di precisione. Nel terzo turno i padroni di casa non lasciano scampo al Fossone e lo chiudono con un secco 8-0 aggiudicandosi l’incontro. Lo score dei punti totali è a favore del Carcare per 191-116. In virtù degli altri risultati delle dirette concorrenti alla salvezza, il Fossone è in una posizione che gli consente di guardare con fiducia ai futuri incontri. A motivo delle prove tecniche e veloci, nel nord Italia la specialità di bocce in volo è considerata la più moderna e la più sportiva. Oltre al gioco tradizionale (appoggio al pallino e bocciata), la specialità del volo comprende anche prove veloci, tiro progressivo, tiro rapido a staffetta, tiro di precisione, combinato.

Classifica: Beinettese (Cuneo) 12, Carcare (Savona) 11; Pozzo Strada (Torino) 7; Fossone 4; Enviese (Cuneo) e La Familiare (Torino) 1.

ma.mu.