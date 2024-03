Bocce, categorie B e CD. A Montefano successi di Montironi-Camperio e di Barletta-Agostinelli

Il Trofeo Comune di Montefano, sponsorizzato dalla locale agenzia della Bcc di Filottrano, è stato vinto da Mariano Montironi e Marco Camperio (Sambucheto) nella categoria B e da Marco Barletta e Manuel Agostinelli (Montefanese) nella categoria CD. Buona partecipazione di atleti e di pubblico alla Bocciofila Montefanese presieduta da Paolo Barletta. Erano 61 le formazioni iscritte alla gara B e 100 a quella CD agli ordini del direttore Luigi Emiliani.

Nella gara di categoria B il successo è stato di Montironi-Camperio che in finale hanno battuto 12-5 Luigi Federico Ciferri-Paolo Offidani (Monte Urano). Terzi Maurizio Micozzi-Luca Scocco (Morrovalle), sconfitti in semifinale 12-8 dai vincitori. Quarti Luca Vigoni-Roberto Costa (Loreto), battuti in semifinale 12-11 da Ciferri-Offidani.

Nella gara per coppie di categorie CD vittoria per i padroni di casa Barletta-Agostinelli che in finale hanno battuto 12-11 Giuliano Beccaccia-Alfredo Trobbiani (Elpidiense). Terzi Silvio Antolini-Franco Fermanelli (Pollentina), e quarti Maurizio Cassoni-Massimo Mosconi (Passo Ripe), sconfitti in semifinale 12-6 da Beccaccia-Trobbiani.