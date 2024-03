Bocce. Cestelli e Rossi vincono il Trofeo della Resistenza

Vittoria di Gian Luca Cestelli e Marco Rossi nel Trofeo della Resistenza, gara nazionale a coppie di categoria B-C alla bocciofila Val d’Enza di Sant’Ilario. L’edizione numero 55, ha visto il duo tesserato per la Mamma Mia regolare negli ottavi Fabrizio Tirelli e Vanni Canovi (Rubierese), per poi superare Andrea Ghiretti e Claudio Contini (Il Cervo); in semifinale vittoria su Federico Baracchi e Gennaro Ferraioli (Corlese), prima del trionfo in finale coi bolognesi Andrea e Giuseppe Caliendo (Arci San Lazzaro). Fuori ai quarti, invece, l’altro equipaggio della Mamma Mia, composto da Paolo Pavarini e Stefano Davolio.

Sempre alla Val d’Enza gara nazionale individuale di categoria A, vinta da Daniel Palazzi (Arcos Brescia) su Andrea Rotundo (Possaccio Verbano): il futuro campione ha interrotto ai quarti la corsa di Luigi Bottazzi (Sammartinese).

La Sammartinese si è rifatta a Riccione, con Emanuela Gazzini che ha vinto il Trofeo Medusa Gioelli, gara nazionale individuale di categoria A-B-C, superando in finale Anna Maria Ciucci (Libertas San Marino); seconda piazza per Paolo Lusetti e Fabrizio Muntoni (CS Tricolore) nel Trofeo Giancarlo Baracca, gara regionale A-B-C alla bocciofila Treolmese, con sconfitta in finale di fronte a Andrea Bigi e Marco Bregoli (Centese Baltur).